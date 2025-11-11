ETV Bharat / state

ಪರಪ್ಪನ ಆಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದ ಉಗ್ರನಿಗೂ ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದು: ಆರ್.ಅಶೋಕ್

ದೆಹಲಿ ಕಾರ್​ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಪರಪ್ಪನ ಆಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರನಿಗೆ ನಂಟು ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​ ಅಶೋಕ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 11, 2025 at 8:07 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ರೂವಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೈವಾಡದ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ರೂವಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದ ಉಗ್ರನಿಗೂ, ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದು, ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಈತನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಗ್ರರು ಹೈಟೆಕ್ ಉಗ್ರರು. ಇಂಥವರ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

''ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೈಲುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ‌ರ ಓಲೈಕೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೇ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ಬರೋದು. ಪಾಕ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯೋದು'' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

''ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ದಾಳಿಗಳೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿವೆ, ಉಗ್ರರನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯೂ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ‌ನಡೀತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಉಗ್ರರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ‌ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.‌ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್​ ಓದಿರೋರೇ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಉಗ್ರರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ಓದಿರೋರೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ‌ ಮಾಡಿದವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೂ ಬಡತನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದರು.

''ಪಾಕ್ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೈಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೈಅಲರ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲೀ, ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಲೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋದಿ, ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಿಯ, ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫೇಮಸ್, ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಆರ್ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಬಳಸುವವರು ಯಾರು? ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರ್ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಬಳಸುವವರು ಯಾವ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ. ಡಾ. ಅಹ್ಮದ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಸಯೀದ್ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯನಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ನರಮೇಧದ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು?. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೇಲ್ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ಯಾವ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

''ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಶಾಂತಿದೂತರು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು?. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ದಳದಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? ಅವನ್ಯಾವ ಶಾಂತಿದೂತ? ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಲೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲೆಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಾಯಿತೇ'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

''ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವ ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಸಮರ್ಥರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರೇ, ಅಸಮರ್ಥರು ಎನ್ನುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ?. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವ ಅಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಅಸಮರ್ಥರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸಮರ್ಥ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ದಾಳಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರು ಅಸಮರ್ಥರಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

