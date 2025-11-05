ETV Bharat / state

ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಒಂದೇ ವರ್ಷ 65,000 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ ಅಶೋಕ್​ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Opposition leader R Ashok
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 5, 2025 at 1:37 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ಇವರು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಹಿಸಿದ ಆರ್​. ಅಶೋಕ್, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ ಹೊರಲು ಹಿಂದೆ ಆದರೇನು? ಮುಂದೆ ಆದರೇನು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸತ್ತಿದೆ ಅದರ ಹೆಣವನ್ನು ಇವರು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು‌.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​ ಅಶೋಕ್​ (ETV Bharat)

ಒಂದೇ ವರ್ಷ 65ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ: ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಎಂಬ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವರ್ಷ 65,000 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ರೈತರ ಧ್ವನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನೀರಾವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಶೇಕಡ 30 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖಡಿತ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ದೇಶದ ಸೇನೆ ಕೇವಲ 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು. ಹುಡುಗಾಟದ ಹುಡಗ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಪಿಚ್ಚರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಡಮ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮೊದಲು ನೀವ್ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿ: ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅದು ಭಾರತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿ ಹುಡುಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟಲಿನಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಗಂತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ನಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹುಡುಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಾ, ಇದಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಇದುವರೆಗೂ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನದ ಕುರಿತು ಇಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, RSS ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಹಾಯನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ಯಾರದ್ದೋ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ RSS ಇದೆ. RSS ಇವ್ರಪ್ಪನ, ಇವರಮ್ಮನ, ಇವರ ತಾತನ, ಇವರ ಮುತ್ತಾತನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಖರ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಮರಿ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್​ ಅಷ್ಟೇ. RSS ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮರಿ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ 5 ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಪಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿದೆ. ವಿರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಯ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

