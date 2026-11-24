ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ ಹೋರಾಟ ಖಂಡಿತ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 10:32 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ ಹೋರಾಟ ಖಂಡಿತ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸನಗರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 47 ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಭದ್ರಾ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮ. ಒಂದು ಆನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹೊಸನಗರಕ್ಕೂ ಆನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಆನೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹೊಸನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸಲು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈತರು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಯದ ವಾತಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆೆ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ಎನ್.ಆರ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ 3-4 ಆನೆಗಳನ್ನೇ ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಚಾರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆನೆಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಮಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೈತನ ತೆಂಗನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಹಂಚು ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮಂಗಳ ಕಾಟ ತಡೆಯಲು ಮಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ: ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುತ್ತೋಡಿ ಸಮೀಪದ ಹೊನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ, ಕನ್ನಡಪರ, ದಲಿತ, ರೈತ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದ್ಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಸನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಬೇಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ಕಾಡು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ರೈತರು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ನಡುವೆ ನೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಾಲರ್ಐಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಬೇಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು, ಮರಿ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆನೆಗಳಿವೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಓಡಿಸಿದರೆ, ರೈತರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾರರ ತೋಟಗಳು ಸರ್ವನಾಶವಾಗಲಿವೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಜನಜೀವನ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೆಟ್ಲೈನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಗುರುತಿಸಿ, ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆನೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಆನೆ ಟ್ರಂಚ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡುಕೋಣ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತೋಟಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಜಾನಕಿರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆನೆ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಬಾರದು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ಆಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ರೈತರು, ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಕಳವಾಸೆ ರವಿಕುಮಾರ್, ಮನ್ಸೂರ್, ರಮೇಶ್, ವೆಂಕಟೇ ಶ್, ಧರ್ಮೇಶ್, ವಿನಯ್ರಾಜ್, ರಾಜ್, ಪೀಟರ್, ಚಂದ್ರು, ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು.
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