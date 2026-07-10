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ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ: ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಗಡುವು

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ILLEGALLY PARKED VEHICLES CLEAR
ಅನಧಿಕೃತ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್​ ಅಂಟಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 3:34 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ಬೀಡಾಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 1,581 ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ವಾರದ ಗಡುವು ನೀಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

illegally parked vehicles clear
ಅನಧಿಕೃತ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್​ (ETV Bharat)

ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೆರಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರವೂ ಸಹ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ದಂಡ ಹಾಗೂ ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಆಗಲೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದ ವಾಹನಗಳ ವಿವರವನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪದೇ ಪದೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಠಿಣ ದಂಡ: ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು‌ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ‌ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

illegally parked vehicles clear
ಅನಧಿಕೃತ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್​ (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಥವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ 'ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ' ಆ್ಯಪ್‌ನ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟರೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡಚಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : July 10, 2026 at 3:34 PM IST

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ILLEGALLY PARKED VEHICLES
KRISHNA BYREGOWDA
ILLEGALLY PARKED VEHICLES CLEAR

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