ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ‘ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್’, ‘ಬೇಡ ಬ್ರೋ’ ಅಭಿಯಾನ
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್' ಮತ್ತು 'ಬೇಡ ಬ್ರೋ' ಎಂಬೆರಡು ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
Published : June 30, 2026 at 3:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಎರಡು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು 'ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್' ಮತ್ತು 'ಬೇಡ ಬ್ರೋ' ಎಂಬ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್: ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜಾಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಹು-ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯೇ ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್.
RISE ಎಂದರೆ?:
R - Refuse (ತಿರಸ್ಕರಿಸು): ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು.
I - Inform (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡು): ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.
S - Support (ಬೆಂಬಲಿಸು): ವ್ಯಸನಮುಕ್ತರಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು.
E - Empower (ಸಬಲೀಕರಣ): ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಸುವುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಂದಾಯ, ಸಾರಿಗೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ.
‘ಬೇಡ ಬ್ರೋ': ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಲ, ನೈಟ್ಲೈಫ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು 'ಬೇಡ ಬ್ರೋ' ಎಂಬ ಯುವಸ್ನೇಹಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ‘ನೋ’ ಹೇಳಿ: ಯುವಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು:
2025:
- ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾದಕದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ - 216.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು - 9,064
- ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 2,611
- ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 6,455
- ತಯಾರಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 41
2026:
- ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾದಕದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ - 184.72 ಕೋಟಿ ರೂ
- ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು - 6,651
- ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 1,406
- ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 5,090
- ತಯಾರಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 17
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 4,276.405 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 97.90 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 4,081 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ, ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಎಡಿಜಿಪಿ ಹಿತೇಂದ್ರ, ಆದರ್ಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಂಡಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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