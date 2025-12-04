ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 41 ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಿಸಿದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ(RPF)
ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ(RPF) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 12:55 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ(RPF) ನವೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

ನನ್ಹೆ ಫರಿಷ್ತೆ(ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳು) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಒಟ್ಟು 41 ಮಕ್ಕಳು (34 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು 7 ಹುಡುಗಿಯರು) ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 6 ವೃದ್ಧರನ್ನು (4 ಪುರುಷ ಮತ್ತು 2 ಮಹಿಳೆಯರು) ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ ಅಭಿಯಾನ: ಈ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸೀಟ್ ಹಾಗೂ ಬರ್ತ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 32 ರೈಲುಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಟಿಕೆಟ್‌ ದಂಧೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಗೋವಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್​ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 14 ದಂಧೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು (30,636 ರೂ. ಮೌಲ್ಯ) ಮತ್ತು 130 ಬಳಕೆ ಮುಗಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು (1,73,223 ರೂ. ಮೌಲ್ಯ) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸತರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಕೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ– ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ವಶಪಡಿಕೆ: ಸತರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ, ಒಟ್ಟು 10 ಮದ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 384 ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು (110 ಲೀಟರ್, ರೂ. 68,994 ಮೌಲ್ಯ) ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾರ್ಕೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ, 7 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 63.966 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ (ರೂ. 30.41 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 3 ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Railway police seize liquor and return items to passengers
ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ (ETV Bharat)

ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳ ಪುನಃ ಹಸ್ತಾಂತರ: ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ 69 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 15,18,107 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ.

ಯಾತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ– ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ: ಏಳು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 7 ಶಂಕಿತ ಕಳ್ಳರು/ಪಿಕ್‌ಪಾಕೆಟ್‌ ಕಳ್ಳರನ್ನು (ToPB ಅಪರಾಧಿಗಳು) ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕಾರ್ಟಿಂಗ್: ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 30ರಿಂದ 35 ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 90 ರಿಂದ 95 RPF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿ(ಅನಧಿಕೃತ ವಶದಲ್ಲಿರುವುದು) ಕಾಯ್ದೆ 1966: ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 11 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 8 ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂ. 1,16,099 ಮೌಲ್ಯದ ಕಳವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ‌ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

