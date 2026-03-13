ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ನೀಡಿ ಒತ್ತಡ: ಡಿಕೆಶಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ನೀಡಿ, ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 8:05 PM IST

1 Min Read
ರಾಮನಗರ: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡದಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ​ ನಾಯಕರನ್ನು ಇಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಲು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ನೀಡಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ್ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಒಡಿಶಾ ಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂಲರ್ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯಥಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಶಾಸಕರಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ (ETV Bharat)

"ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರೋಕು ಆಗಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಯೂರ್ ಜೈಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಒಡಿಶಾ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಕ್ತ ಚರಣ್ ದಾಸ್, ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜನ್ ಎಕ್ಕ, ಅಶೋಕ್ ದಾಸ್, ಅಪ್ಪಲ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಗು ಕಿಲ್ಲೋ, ಪವಿತ್ರ ಸೌಂತಾ, ನೀಲಮಾಧವ್ ಹಿಕ್ಕ, ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಗೋಮಂಗೋ ಇದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮಾರ್ಚ್‌ 16ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಭೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ.

