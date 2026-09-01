ಮೆಸ್ಕಾಂ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಯುವಕರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ: 395 ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಕೇವಲ ಐವರು!
ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ 395 ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 12:29 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (ಮೆಸ್ಕಾಂ) ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ 395 ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ 5 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಇಡೀ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 50 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 345ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿವೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಕರಾವಳಿ ಹಿಂದೇಟು: ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗದಿರಲು ಮೆರಿಟ್ ಕೊರತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಯುವಕರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕೆಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.70ರಿಂದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ: ಮೆಸ್ಕಾಂ ಆರಂಭವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಅಂತರ ನಿಗಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳ ಹೆಸ್ಕಾಂ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) ಅಥವಾ ಜೆಸ್ಕಾಂ (ಕಲಬುರಗಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ.
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹೊಸ ಸೂತ್ರ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಕಾಮ್ಗಳು) ಒಂದೇ ದಿನ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ/ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಎಸ್ಕಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, "ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 395 ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಇಡೀ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು. ಉಳಿದ 345ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಭಾಗದವರು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 50 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಕ ಬಂದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊರಗಿನವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶೀಘ್ರವೇ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮೂಲಕ 165 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,000 ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಯುವಜನತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪುವುದರ ಜತೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ತೊಡಕು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
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