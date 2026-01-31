ವೈದಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯವರು ಕೇವಲ 19!: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈದಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖ್ಯಾತ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
January 31, 2026
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಹಾವೇರಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯವರು ಕೇವಲ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.
2022-23ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯದ ಕಾರಣ ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 23-24ರಲ್ಲಿ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 24-25ರಲ್ಲಿ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಸಹ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾವೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಜ. 7ರಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾವೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯವರು 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷ 7, 23-24 ರಲ್ಲಿ 2, 24-25 ರಲ್ಲಿ 5, 25-26 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲೇಜು ಡೀನ್, "ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಾವೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರತಿಶತ 5 ರಷ್ಟಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸಾವಿರ, 700 ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 2027-28ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸೀಟುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರೇಮಿಗಳು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾವೇರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ರವಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್, "ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೋಟಾದಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಹುದಿನದ ಕನಸು: ಹಾವೇರಿಗೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಹಾವೇರಿಗರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾವೇರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲನ್ಯಾಸ ಸಹ ನೇರವೇರಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಾವೇರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು.
56 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು: ಹಾವೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೀಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ, ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 330 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿರುವ ಹಾವೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 500 - 550 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಡೀನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದ ಹೋರರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ 1700 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಮದೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?: "ಹಾವೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಶತ 3 ರಷ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ವೈದ್ಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 15 ರಷ್ಟಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಖ್ಯಾತ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಂಜಯ ಡಾಂಗೆ.
"ಆದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 15 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದಿದ ವೈದ್ಯರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
