ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11.86% ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಜುಲೈ 29ರ ಕೊನೆ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ, ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದ ಡಿಸಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ. 11.86 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 14, 2026 at 9:22 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಶೇ. 11.86 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಜುಲೈ 29ರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್. ವಿ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, "ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 18,37,666 ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 17,75,811 ಜನರಿಗೆ (ಶೇ. 98.45) ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ 2,13,939 ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಆತಂಕ: "ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಗರಿಕರು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 29ರ ಒಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೊನೆಯ 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಶೀಘ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಡಿಸಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಯಾರು ತಮ್ಮ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರವೇ ಜುಲೈ 29ರ ನಂತರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಮತದಾರರ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ'ಕ್ಕೆ (Voter Facilitation Center) ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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