ಅಮೆಜಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ರಿಫಂಡ್ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ
ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Published : November 4, 2026 at 3:01 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದಾಗಿ, ಅದರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು 37 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹7,903 ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿತ್ತು. ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದ ಕಾರಣ, ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಮೆಜಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್' ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಾನು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕಸ್ತನಂತೆ ನಕಲಿ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದಾದ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ ವಂಚಕ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ತೆರೆದು RAKILEL ISLAM ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ₹80,000 ಮೊತ್ತದ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಆಕೆಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹80,000 ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಐಎಂಪಿಸ್ (IMPS) ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ₹50,000 ಹಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು 1,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಕಂಗಾಲಾದ ಮಹಿಳೆ, ತಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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