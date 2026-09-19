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‘ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್’ ನಕಲಿ APK ಫೈಲ್ ನಂಬಿ ₹1.40 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡ ವೃದ್ಧೆ: ಸೋಲಾರ ಕಂಪನಿ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಂಬಿದ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ₹6.15 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಒಂದೆಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್​ಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್​ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ​ APK ಫೈಲ್ ​ನಂಬಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ₹1.40 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೋಲಾರ್​ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Mangaluru Police commissioner office
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ - ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 1:24 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ‘ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್’ ಹೆಸರಿನ ನಕಲಿ ಎಪಿಕೆ (APK) ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ರೂ 1,40,392 ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ನಿವಾಸಿ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆ ನಡೆದ ವಿವರ: ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದ ನಕಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಇವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ‘ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್’ (PM Kisan) ಹೆಸರಿನ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಒಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವೃದ್ಧೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಖಾತೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ರೂಪಾಯಿ 1.40 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ರಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 1,40,392 ಹಣವನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ: ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ವೃದ್ಧೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಲೆನ್ಶಿಯಾ ಶಾಖೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕಡಿತಗೊಂಡ ಹಣ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದೆಂದು ಕಾದಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ನಕಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ನಗರದ ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,15,500 ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 33 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಪವನ್ ಮಾಂಡ್ಲೇಕರ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆ ನಡೆದ ವಿವರ:

ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ: ಸಂತ್ರಸ್ತ ಉದ್ಯಮಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ‘Mfines ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿ’ಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೋಲಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್​​ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕಂಪನಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೆಪ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುನಃ ಮಟೀರಿಯಲ್​​ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಪವನ್ ಮಾಂಡ್ಲೇಕರ್ ಎಂಬಾತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೂ. 6.15 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಆರೋಪಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ ಉದ್ಯಮಿ, ಆತ ನೀಡಿದ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ (ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 8549106566, IFSC: KKBK0001367) ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯುಪಿಐ ಹಾಗೂ ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ₹5,15,500 ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ತಮ್ಮ ಐಡಿಎಫ್​ಸಿ (IDFC) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆತ ನೀಡಿದ್ದ ಯುಕೋ (UCO) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ (ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 21700110036068, IFSC: UCBA0002170) ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ₹1,00,000 ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿ ಹೆಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಬಯಲಾಯ್ತು ಮೋಸ: ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಸೋಲಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಉದ್ಯಮಿ ಪವನ್ ಮಾಂಡ್ಲೇಕರ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆತ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಸಬೂಬು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಮುಂಬೈನ Mfines ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು (Head) ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಮಾಂಡ್ಲೇಕರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ ₹6.15 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿ ಪವನ್ ಮಾಂಡ್ಲೇಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
APK ಫೈಲ್
ವಂಚನೆ
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್
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