ಮೈಸೂರು: ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 9:40 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಶಿರಡಿ ಮಾದರಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಳಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಿನದಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆ ವರೆಗೂ ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದೀಗ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಸಮಯ, ಸೇವೆ, ಸೇವಾ ಸಮಯ, ಹಬ್ಬ, ಬೆಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕದ ಟಿಕೆಟ್, ಸಮಯ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ 1000 ರೂ., ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 200 ರೂ. ಹಾಗೂ ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7:30 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಭಕ್ತರು ಗೇಟ್-2ರ ಮೂಲಕವೇ ದೇವಲಾಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಯ ನಾವೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಗಂಟೆಗೆ 250 ಮಂದಿ ಉಚಿತ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 30 ರೂ, 200 ರೂ. ಹಾಗೂ ಸಾವಿರ ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ: ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅಷ್ಟವತಾರ ಸೇವೆಗೆ 20 ರೂ. ಕುಂಕುಮ ತ್ರಿಶತಿ ಸೇವೆ 30 ರೂ. ಕುಂಕುಮ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ 110 ರೂ. ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಸೇವೆಗೆ 110 ರೂ. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ 220 ರೂ. ಪ್ರಕಾರೋತ್ಸವ 275 ರೂ. ಏಕವಾದ ಅಭಿಷೇಕ 300 ರೂ. ಏಕದಶಾವರ ಅಭಿಷೇಕ 550 ರೂ. ಸಿಂಹವಾಹನೋತ್ಸವ 550 ರೂ. ಮಹಾಪೂಜೆ 1100 ರೂ. ಬೆಳ್ಳಿರಥ ಸೇವೆ 2750 ರೂ. ದರ ಪಾವತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೂಜೆಗೆ ಸೇವಾ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಐಪಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸ್ಲಾಟ್ ನಿಗದಿ: ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿವಿಐಪಿಗಳು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಿಗದಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಟಿಕೆಟ್: ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಗಧಿತ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿರಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: "ಶಿರಡಿ ಮಾದರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕವೇ ನ.1 ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಭಿಷೇಕದ ಟಿಕೆಟ್ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಎಂ. ರೂಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ : ಇದುವರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಐದಾರು ಅಭಿಷೇಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಸಂಜೆವರೆಗೂ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಂತಾಗಲಿದೆ.
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