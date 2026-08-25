ಈರುಳ್ಳಿ ದರವೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ₹25 - 30 ಇದ್ದ ಕೆಜಿ ಇರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಈಗ 50 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು!
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : August 25, 2026 at 8:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ - ಬೆಲ್ಲದ ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ದರವೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರುಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ 25 ರಿಂದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಕಿ -ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹45 ರಿಂದ ₹52 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಹಿವಾಟು, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವಾರದ ದಿನಸಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ತೀವ್ರ ಬರ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 25) ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4,200 ರಿಂದ 4,300 ದರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಅಂದಾಜು 42 ರಿಂದ 43 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ 5000 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 68 ರಿಂದ 88 ವರೆಗೆ ಮಾರವಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 8-9 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಕರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ತುಂತುರು ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲು ಬರಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ನಿನೋ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಕರೆ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ 4800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹಮಾಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಕೆಜಿಗೆ 70-80 ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಈರುಳ್ಳಿ 40-50 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು, ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾರದ ಕಾರಣ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 8-9 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದ ನಸ್ರೀನ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಇಂದು ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ದರ ಮಾತ್ರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ಕೆಜಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕೇಳಿದ್ರೆನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 4000-4500 ರೂ.: 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆವಕ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 4000-4500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ 4000-4500 ರೂ. ದರ ಇದ್ದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ 55-60 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಜಕುಮಾರ ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಹಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆವಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಕಣ್ಣೀರು: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ 55- 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ 25 ರಿಂದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ 55-60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ದರವೇ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಿಸುವಂತಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಹುತೇಕರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಈರುಳ್ಳಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾದ ಕಾರಣ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಡೂರು, ಬಿರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು'' ಎಂದರು.
ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ವಾರ 15 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಈಗ 55 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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