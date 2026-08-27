ದಿಢೀರ್ ಏರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ರೇಟ್
ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 27, 2026 at 4:30 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ (ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ) ಅಭಾವದಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋ ಈರುಳ್ಳಿ 60ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಹೌಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐದಾರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 45ಕ್ಕೆ ಕಿಲೋ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ₹30 ಹಾಗೂ ₹35 ರೂ.ಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲೂ ಸೋಮವಾರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 3,900ರಿಂದ 4,500 ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರೀಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 55 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಕುಸಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನೀರಾವರಿ, ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು. ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಐದಾರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗೆ 35ರಿಂದ 60 ರೂ. ವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಸಂಜೀವ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೆಜಿಗೆ 12-15 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮೊದಲು ಮೂಟ್ಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ಈಗ 5-10 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಈ ದರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ದರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಈಗ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಲಾಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಾಭವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರೈತ ನವನತ್ ಬಾಳು ಕುಸುನತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1-2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು" ಎಂದರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರೈತರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4,800 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇದೇ ದರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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