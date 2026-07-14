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ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆಗೆ ತುಂಬಿತು 1 ವರ್ಷ: ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೀರ ಜನರು

ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜನರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

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ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 1:49 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜನರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಜುಲೈ 14ಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 14ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆಗೆ ತುಂಬಿತು 1 ವರ್ಷ (ETV Bharat)

ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ದೇಶದ 2ನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕೇಬಲ್ ಆಧಾರಿತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕರೂರು, ಬಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜನತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು.‌

ಸೇತುವೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರಕೈ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ‌‌ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ತಂದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಸೇತುವೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದ್ವೀಪದ ಜನತೆಗೆ ನಗರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ: 1960ರಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಬಳಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗಳು ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದವು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು‌.

ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು ಈ ಭಾಗದ‌ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿತ್ತು.‌ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲೂ ಆಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರು ದಾಟಲು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ‌ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.‌

ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಸೇತುವೆ ಬೇಕೆಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲ‌ ಹಂತದ ಜಯ ಎಂಬಂತೆ, ಹಿನ್ನೀರಿ‌ನ ಜನರಿಗೆ ಹಿನ್ನೀರು ದಾಟಲು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ವತಿಯಿಂದ ಲಾಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಪೇಟೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇತುವೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದು‌ ಇಲ್ಲಿನವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ‌ ಆಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಂಸದರಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೇತುವೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೇತುವೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು.‌ ನಂತರ ಸೇತುವೆಗಾಗಿ 423.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

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