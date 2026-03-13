ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ: ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ​ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ಆರಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SHIVAMOGGA ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ FOOD POISON
ವಾಂತಿ ಭೇದಿಯಿಂದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು, ಐವರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ (65) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಹಿಳೆ.

ಕಾರ್ಗಲ್​ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದ ಐಸ್​ ಕ್ರೀಂ ಹಾಗೂ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್​ ತಿಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೀರುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಹಾಗೂ ಆಲೂ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಗಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ - ಭೇದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಐವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್​ ಆಗಿ​ದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ , "ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಗಲ್​​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು 100 ಜನರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಐದು ಜನ ಒಳರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಬ್ಬರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಆಲೂ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್​ ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ಆರಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದು ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ

TAGGED:

SHIVAMOGGA
ವಾಂತಿ ಭೇದಿ
ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ
FOOD POISON
WOMAN DIES BY VOMITING AND DIARRHEA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.