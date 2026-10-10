ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ: ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಶಕೂರ್ ಬಸ್ತಿಗೆ ಒನ್-ವೇ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ
ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 10:18 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ನವದೆಹಲಿ ಸಮೀಪದ ಶಕೂರ್ ಬಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬದಿಯ(ಒನ್-ವೇ) ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06262 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ – ಶಕೂರ್ ಬಸ್ತಿ ಒನ್-ವೇ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಲು ದಿನಾಂಕ 12.10.2026ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಹೊರಟು, 14.10.2026ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಸಂಜೆ 16:30ಕ್ಕೆ ಶಕೂರ್ ಬಸ್ತಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಲುಗಡೆಗಳು: ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕಾರವಾರ, ಮಡಗಾಂವ್, ತಿವಿಂ, ರತ್ನಗಿರಿ, ಚಿಪ್ಲೂನ್, ಪನ್ವೇಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ನಾಸಿಕ್ ರೋಡ್, ಮನ್ಮಾಡ್, ಭುಸಾವಲ್, ಖಾಂಡ್ವಾ, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಜಬಲ್ಪುರ, ಕಟ್ನಿ, ಸತ್ನಾ, ಚಿತ್ರಕೂಟಧಾಮ ಕಾರ್ವಿ, ಬಾಂದಾ, ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಆಗ್ರಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬೋಗಿಗಳ ವಿವರ: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಬೋಗಿಗಳಿರಲಿವೆ. 5 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಬೋಗಿಗಳು, 11 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ (ಜನರಲ್) ಬೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ 2 ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಈ ರೈಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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