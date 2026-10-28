ಕಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೆರೆ - ಹೊರೆ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಕುರಿತ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ನೆರೆ - ಹೊರೆಯವರನ್ನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರಬೇಕೇ ವಿನಃ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡವಂತಾಗಬಾರದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
Published : October 28, 2026 at 8:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೆರೆ-ಹೊರೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನೆರೆ - ಹೊರೆಯವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರೆನ್ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಂ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುಪ್ತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದು, ‘ಪರಸ್ಪರ ದಾಖಲಾದ ದೂರು - ಪ್ರತಿದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಎದುರಾಳಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಗಳವನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರು ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವೇನು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾದವು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೆರೆ - ಹೊರೆಯವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳಂತೆ ನೆರೆ-ಹೊರೆಯವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ವಸತಿ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ವೈರತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಂತರ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು.
‘ನೆರೆ-ಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ’ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸೌಜನ್ಯ, ಸಹನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಗಣನೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಘರ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಕಸ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತ ವಿವಾದಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಹಂಕಾರದ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಾರದು. ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗದಂತೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ದೂರು ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ, ನಿಂದನೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನೆರೆ-ಹೊರೆಯವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಸ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆನ್ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಂ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುಪ್ತ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೇಹಾ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ವಾತಿ ಶರ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು-ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
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