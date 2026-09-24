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ಹಾವೇರಿ ಬಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ - ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ: ಓರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾವು, 6 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಓರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಹಾವೇರಿ ಬಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ - ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 8:18 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಓರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಆರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಚೆನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಠದ (40) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಯವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಹೊಸರಿತ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಹಾವೇರಿ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಬಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿವೆ. ಲಾರಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು, ಡಿಕ್ಕಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಲ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಂಟಾದ ಸದ್ದಿಗೆ ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಾಯಾಳು ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ, ನಾವು ಹಳೇರಿತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸರಿತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು. ಲಾರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಸ್‌ಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಲಾರಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಬಸ್‌ಗೆ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೃದ್ಧೆ ಮಂಜವ್ವ, ನಾನು ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಹೋಗಲು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಸ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಬಹಳವಿತ್ತು, ಏನು ಆಯಿತು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಾ. ಬಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಗುತ್ತಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HAVERI
BUS LORRY COLLISION
HAVERI ACCIDENT
ಬಸ್ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ
BUS LORRY ACCIDENT

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