ಖಾಲಿ ಉಳಿದ 2 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
Siddaramaiah On Vacant Ministerial Posts: ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್. ಅವರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
Published : November 27, 2026 at 3:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಬಹುಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತನಾಡದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್. ಅವರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಸು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವಲ್ಲ?. ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕ್ಷೀರ ಧಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದರು? ಆಗ ಹಸು ಭಾಗ್ಯ ಏಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ: ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದವರು? ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಈ ವರ್ಷ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಇಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುಡ್ಡು ಒದಗಿಸಬೇಕಲ್ಲ? ಹಾಗಂತ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಬಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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