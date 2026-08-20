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50 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಆರ್​ಐ ಯಂತ್ರ: ಬಿಮ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ಗೆ ಕಾಯಬೇಕು 1 ತಿಂಗಳು!

ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಡೊದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಆರ್​ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಯಂತ್ರ ಇದ್ದು, ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​. ಪಾಟೀಲ್​

BELAGAVI DISTRICT HOSPITAL
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 8:37 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಂದು ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಯುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಬಿಮ್ಸ್(ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಳೆ ಬರೋವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಸೆಂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್​ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಡ ರೋಗಿಗಳೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೆ ಇದೇ ಎಂಆರ್ ಐ ಸೆಂಟರ್ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

One MRI for 50 lakh people in Belagavi district hospital
ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಒಟ್ಟು 8 ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಸೆಂಟರ್​ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 1 ಬಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 5 ಯಂತ್ರಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೋಗಿಗೆ ಆಗಿರುವ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
One MRI for 50 lakh people in Belagavi district hospital
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 25-30 ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ 30-40 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 24/7 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಯಂತ್ರ ಇರೋದರಿಂದ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಹೆಸರು ಬರೆಸಲು ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪಾಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ:

ವಿಧಾನಗಳುಆಗಸ್ಟ್​ 19ಜ. 2026 ರಿಂದ ಆ.19,2026ರ ವರೆಗೆ
ಎಕ್ಸ್-ರೇ 279 49,663
ಸೋನೊಗ್ರಾಫಿ16826,456
ಸಿ‌.ಟಿ‌‌.ಸ್ಕ್ಯಾನ್499,727
ಎಂಆರ್​ಐ 255,750

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್​ ಮಾದರ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿದ್ದೆ. ಇಂದು(ಗುರುವಾರ) ನನ್ನ‌ ಪಾಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ‌ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದಿಂದ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇ ಎಂಆರ್ ಐ ಯಂತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

One MRI for 50 lakh people in Belagavi district hospital
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ತಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಡವರು ಇದ್ದೇವೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ, ಅಲೆದಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜುದಾನಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

One MRI for 50 lakh people in Belagavi district hospital
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ಬಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದು ಏನು: ಬಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್​ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಎಂಆರ್​ಐ 24/7 ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇರುವ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಎಂಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್
ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಸೆಂಟರ್
ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
BELAGAVI DISTRICT HOSPITAL

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