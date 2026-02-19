ಮಾರ್ಚ್ 05 ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಷ್ಕರ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 05 ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹಾವೇರಿ : ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 05 ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರವೂ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಎಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ 37,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ₹8000 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು ₹13,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ₹3,800 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ₹2,800 ಕೋಟಿ, ಲೆಬರ್ ಇಲಾಖೆ ₹2000 ಕೋಟಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ₹1600 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ₹2600 ಕೋಟಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಮುತ್ಸದ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಸಹಕಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ಹಣಕಾಸಿನ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೇ ಕರೆದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಾಣ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಇರೋದು ನಿಜ. ಕಮಿಷನ್ ಇರುವುದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಶತ 40, 60, 70 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ. ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದೂರು ಕೊಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೊರೆಗಳಿದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಏನಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಯಜಮಾನನ ಹತ್ತಿರವೇ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
