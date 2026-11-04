ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೋಫೈಲ್ ನೋಡಿ ಆಕೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು: ಕೋರ್ಟ್
ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಭು ಅವರು, ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 20,000 ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 8:02 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಕೆ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ
ಜೀವನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪತಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಭು ಅವರು, ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 20,000 ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು, ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಹಿಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
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ಅಲ್ಲದೇ, ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾದ ನಂತರ ಪತಿಯು ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು 'ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ'ಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು. ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೂ ಮಿತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತಿಯಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಪತ್ನಿ ಅರ್ಹಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ, ಮೌಖಿಕ, ಬರವಣಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗದಂತೆ ಪತಿಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2014ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. 2017ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಪತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ, ಮಹಿಳೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ, 2005ರ ಅಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 1.6 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಪತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದಂಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.