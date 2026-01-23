ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ: ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯನನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾತ್ತಿದ್ದು, ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ.
Published : January 23, 2026 at 6:33 PM IST
ವರದಿ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ
ರಾಯಚೂರು: ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದ್ದರಿಂದ ಗುಡ್ಡ-ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಯಕ್ಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ 35 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪರ್ವತದ ಸಾಲಿನಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಪಾಲಿಕೆ ಈ ಕಸವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ವಿಲೇವಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಸ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹದ ಕಸವನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ 63 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 3.95 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಸವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಹಸಿ ಕಸ, ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಇರುವ ಭಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಂದಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ 250 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು, ಹಸಿ ಮಣ್ಣು, ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಯೋಸ್ವಾಯಲ್ (ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್) ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೊಲಗಳಿಗೆ, ಗಿಡ - ಮರಗಳ ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
35 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವನ: ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆದ 63 ಸಾವಿರ ಟನ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಕಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸ ಖಾಲಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 35 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಹಸಿರು ವನ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈಗ ಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಣ ಕಸ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಕಸವೆಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಜುಬಿನ್ ಮಹೋಪಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ.33 ರಷ್ಟು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ.22ರಷ್ಟು, ಉಳಿದ ಶೇ.45ರಷ್ಟು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ (ಜೈವಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಸ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿಯಾಮವಳಿ ಅನುಸಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಗದ 200 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಧೂಳು ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ.ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: