ETV Bharat / state

ಓ ಬಾಲ್ಯವೇ ಮರಳಿ ಬಾ! ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಾಹಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮನರಾವ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಇತ್ತು. ಉದ್ಯಮಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಶಾಸಕರೂ ಸೇರಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್‌ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 28, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಅವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಎಂಎಲ್ಎ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಪಾಟಿಚೀಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಇವು ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಹಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮನರಾವ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯಾ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಅದೇ ರೀತಿ, 1985ರ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾದರು.‌ ತಾವೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ, ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ನಂತರ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೀಲಗಂಗಾ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು "ನಮಸ್ತೇ ಟೀಚರ್" ಎಂದರು. ತರಗತಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಚಡಿ ಏಟು ಕೂಡಾ ಬಿತ್ತು.

ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ನಾರ್ವೆಕರ್ ಗಲ್ಲಿಯ ರವಿ ಎಂಬವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೇಪರ್‌ಮೆಂಟ್, ನೀಲಂ ಸುಪಾರಿ, ಚಾಕಲೇಟ್, ಚಕ್ಕಿ ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಅರೆಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು 40 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವು. "ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.

ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ತರತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದು- ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ, "ನಾನು 1985ರ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೀಲಗಂಗಾ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರೇ ಇಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಗದರಿದರು, ಹೊಡೆದರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬರುವಾಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಮೂರು, ಐದು ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಕಲೇಟ್, ಚಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರಲ್ಲ‌. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಕಳೆದವು" ಎಂದರು.

ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸಿತು- ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ಅಂಗಡಿ: "ನಾನು 28 ವರ್ಷ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನೀವು ಬಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸಿತು" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಜರ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕ 'ರವಿ': ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ - Krishnaraja Wadiyars govt school

TAGGED:

BELAGAVI
OLD STUDENTS
BICYCLE
ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ
OLD STUDENTS RETURN CHILDHOOD DAYS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.