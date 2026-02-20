ಶತಮಾನದ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶ್ರಮದಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 20, 2026 at 1:52 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಲ್ಕಿ ಪಂಜಿನಡ್ಕದ ಕೊಲಕಾಡಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ (ಕೊಲಕಾಡಿ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ) ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ, ಶ್ರಮದಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನವೀಕರಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಕೊಲಕಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದವರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂದಿರ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಡದ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವು, ನಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಕುಸಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು. ಆಧುನಿಕ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು, 1924ರ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೋಭೆ ಕಳೆದುಹೋಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಮಂದಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರಸೇವೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿರುವ “ಸಂವಿತಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಕ” ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಂತಹ ಗಣ್ಯರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಋಣಸಂದಾನ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನೊಂದು ಶತಮಾನ ಉಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಈ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 30ರಿಂದ 40 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ಶಾಲೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಮ್ಮೆ ಅದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಂದು ಅದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಕೊಲಕಾಡಿ ಶಾಲೆ ಈಗ ಹಳೆಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಶತಮಾನದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ.
