ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಾಯಕಲ್ಪ; ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಿದ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಮರು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್

ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಿದ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ​ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

students-bring-back-life-to-a-school-that-was-about-to-close-its-doors
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಡ್ಯ : ದೇಗುಲದಷ್ಟೇ ಪ್ರವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಊರು? ಅದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತೀರಾ?.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

ಹೌದು..ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ​ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ಯೋಧರಂತೆ ಬಂದವರೇ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ತಾವು ಓದಿದ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಪಣತೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 600 ಜನ ಸೇರಿ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ಪಾಳುಬಿದ್ದಂತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಮೆರಗು ಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದುರಸ್ತಿ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಹೈಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆ, ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ 'ಶಾಲೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ' ಕಾರ್ಯವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ​ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನೋದ್ ಬಾಬು ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡೆವು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೋಹನ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಸ್ತೂರು ಶಾಲೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಣಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ತರುವ ವಿಚಾರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ, ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ನಂತರ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧನ ಸಹಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನೋದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದು ಕೆಸ್ತೂರಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ

TAGGED:

ALUMNI
KESTURU VILLAGE
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ
MANDYA
GOVT SCHOOL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.