ತಾನು ಓದಿದ ಶಾಲೆಗೆ ₹3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಓದಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 9:44 AM IST
ವರದಿ: ಕೇಶವ್ ಎಂ.
ಮೈಸೂರು: ತಾನು ಓದಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಡಿಚೌಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಡಿಚೌಕ ಶಾಲೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಳೆ ಶಾಲೆಯು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು?: ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1958ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆ ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ಅವರು, ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣ ಕಟ್ಟಲು 1.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಂತರ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ 7 ಕೊಠಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 1.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎದುರುಗಡೆ ನೂತನ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಕೆೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಆರ್.ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸಹೋದರ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ದ್ವಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1918ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಶಾಲೆ ಈಗ 108ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ದಾನಿಗಳು : ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಶೌಚಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಕೊರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ದಾನಿಗಳು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಡಿ.ಉದಯ್ಕುಮಾರ್, ಬಿಇಒ ಕೃಷ್ಣ, ಬಿಆರ್ಸಿ ಎನ್.ಬಿ.ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ಇದು ನಾನು ಓದಿರುವ ಶಾಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 7 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.
ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ''ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲವಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಳಿ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಲಿಂಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.
