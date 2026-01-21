ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮ: ದೆಹಲಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ದೊರಕಿದೆ.
Published : January 21, 2026 at 1:57 PM IST
ಸುಳ್ಯ(ದ.ಕನ್ನಡ): ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು, ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿ 26ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಐದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಕೂಡ ಸೇರಿರುವುದು ಇದೀಗ ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಗೌರವ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮನೆ ಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸದ ವಿಂಗಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಕೆದಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ರಿಕವರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (MRF)ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯರು ಪಂಚಾಯತ್ ಒದಗಿಸಿದ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಸಹಭಾಗಿತ್ವವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೇವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಜನ ಚಳವಳಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಸದ ಸರಿಯಾದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಲವಾರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು: ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
'ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆ – ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ' ಅಭಿಯಾನ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ 'ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆ – ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ' ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 75 ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಅವರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸೇವಾಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪತಿ, ಪುತ್ರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಸೃಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲತ್ತಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಅವರು, "ಈ ಗೌರವ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಈ ಗೌರವ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ" ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಧನೆ ಇಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
