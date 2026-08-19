ರಾಮನಗರ: ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸಿ ಮಾರಾಟ; SIT ತನಿಖೆಗೆ ಚಿಂತನೆ- ಸಚಿವ ಖಾದರ್
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಔಷಧಿಗಳ ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸಿ ಮರುಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 19, 2026 at 11:44 AM IST
ರಾಮನಗರ: ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೇಬಲ್ ಬಳಸಿ ಮರುಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ₹4.91 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಿಗಳು, ಬಾಟಲಿಗಳು, ಲೇಬಲ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಡದಿಯ ಸಿ.ಕೆ.ತಾಂಡ್ಯ ಸಮೀಪದ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಔಷಧಿಗಳ ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸಿ, ಮರುಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಔಷಧಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, Pizzer ಮತ್ತು Xavitaz ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಲೇಬಲ್ ಬಳಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದು ನಕಲಿ ಲೇಬಲ್ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಕಲಿ ಲೇಬಲ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳು, ಲೇಬಲ್ಗಳು, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಿಗಳು, ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರ್ವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ- ಖಾದರ್: "ತೆಲಂಗಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಚಿವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸುಮಾರು ₹20,000 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ನಕಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ₹5,000ಯಿಂದ ₹6,000 ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭಾದೇವ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಾಲಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಜಾಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿರುವ ತಯಾರಕರು, ಹಣಕಾಸುದಾರರು, ಸಾಗಣೆದಾರರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಾಲಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ₹3.38 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 5,640 ಬಾಟಲಿಗಳ ಸೆಫಿಯಾವಿಜೆಂಟ್ 2.5 ಆಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ₹52.24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 1,531 ಹಿಜ್ಲಾಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ₹35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 30 ಬಾಕ್ಸ್ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ₹27.49 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 470 ಬಾಟಲ್ ಕ್ಸಾವಿಟಾಜ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
₹20.59 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 264 ಫೈಜರ್ ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಬ್ಲಾವಿಯೊ ಬಾಟಲಿಗಳು, 165 ಜಾವಿಸೆಫ್ಟಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಟೈಗಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಗ್ನೆವೆಟ್ನ ತಲಾ 44 ಬಾಟಲಿಗಳು, 190 ಅಜ್ಟ್ರಿಯೊ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು 50 ಟ್ರೆಝಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಸ್ಟಾಪರ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು, ನಕಲಿ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹4,91,49,575 ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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