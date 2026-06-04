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ಇದು ಈಜುಕೊಳವೋ, ಅನಾಥ ಕೆರೆಯೋ? ಅವನತಿಯತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆ ಈಜುಕೊಳ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರೆತಂತಿದೆ. ಈಜುಪಟುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

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ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈಜುಕೊಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 8:10 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಈಜುಪಟುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಹನುಮಾನನಗರದ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಈಜುಪ್ರಿಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಈಜುಕೊಳ ನೋಡಿದರೆ ಅನಾಥ ಕೆರೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತುಬಿದ್ದಿರುವ ಟೈಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ. ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಜುಕೊಳ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸುತ್ತಲು ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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ಈಜುಕೊಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಧೂಳು ತುಂಬಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಈಜುಕೊಳ 2019ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು 7 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಈಜುಪಟುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಫಿರೋಜ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಜುಪಟುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈಜುಕೊಳ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

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ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಹನುಮಾನನಗರದ ಈಜುಕೊಳ (ETV Bharat)

ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡದೇ ಈಜುಕೊಳ ಹಾಳಾಯ್ತು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 50×100 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೊಳ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಡುಪು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗೃಹಗಳಿವೆ. ಅಂಡರ್ ಯುಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವು ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡದೇ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಬಿರುವ ಗಲೀಜು (ETV Bharat)

ಕಟ್ಟುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ: ನಾಗರಿಕ ಬಸವರಾಜ ಶೇಗಾವಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನೆ ಆಗಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಜುಕೊಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ‌ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಈಜುಕೊಳ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ತಕ್ಷಣ ಈಜುಕೊಳ ದುರಸ್ಥಿಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಖಾಸಗಿಯವರಿಗಾದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಈಜುಪಟುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ, ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

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ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಹನುಮಾನನಗರದ ಈಜುಕೊಳ (ETV Bharat)

ಮೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದರು, ಆದರೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸೇವಕ ಸಂದೀಪ ಜಿರಿಗ್ಯಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನಗರಸೇವಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈವರೆಗೆ ನೇಮಕೊಂಡ ಮೂವರು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ‌ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನೀರಿನ‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಈಜುಪಟುಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ಈಜುಕೊಳದ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈಜುಕೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ಕಾರ್ತಿಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಹನುಮಾನ್​ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಈಜುಕೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ, ಶೀಘ್ರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಈಜುಪಟುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

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ಈಜುಕೊಳದ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಲ್ಲು, ಗಿಡಗಳು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಪುಟಾಣಿಗಳ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ?

TAGGED:

BELAGAVI
ಬೆಳಗಾವಿ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
SWIMMING POOL UNCLEANNESS
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆ ಈಜುಕೊಳ
NEGLIGENCE ON SWIMMING POOL

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