ನಂದಿನಿ ಪನೀರ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ 1 ವರ್ಷದ ಗೊಂದಲ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಬಯಲು!
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 5:33 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ದಿನಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ (Blinkit) ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಕೆಎಂಎಫ್ (KMF) ನಂದಿನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ನ 200 ಗ್ರಾಂ ಪನೀರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್' (ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು?: ಬಿಜೈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನಂದಿನಿ 200 ಗ್ರಾಂ ಪನೀರ್ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ನಿಜವಾದ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು (30 ದಿನಗಳು) ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಕಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್/ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ (ಚುಕ್ಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ 2026 ಎಂಬ ಇಸವಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ 2025 ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುವಂತಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರು ತಯಾರಿಕಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಪನೀರ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಿದೆ ಎಂದು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಂದಿನಿ ಪನೀರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವಧಿ ಮೀರಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದೋಷದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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