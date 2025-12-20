ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಾಡಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ
ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀಗ ಜಡಿದು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ 30 ಮಳಿಗೆಗಳ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 4:26 PM IST
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 365 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದು, ನಾಳೆ ಎಂದು ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾ. ಎಂ.ಬಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಗೂ ಡಿಡಿಪಿಐ ಜಿ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಂದಾಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ತಕರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ವರ್ತಕರು ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೀಗ ಜಡಿದಾಗ ವಸೂಲಿಯಾಯ್ತು 24 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಗೂ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದರು. 60 ಮಳಿಗೆಗಳ ಪೈಕಿ 30 ಮಳಿಗೆಗಳ ವರ್ತಕರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಮಳಿಗೆಗಳ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ ಬಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಹಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕು. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರ್ತಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ, ಮಡಕೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಾಯಿ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ, ಪೊರಕೆ, ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿ, ದಿನಸಿ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
30 ಮಳಿಗೆಯ ವರ್ತಕರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ: 365 ಮಳಿಗೆಗಳ ಪೈಕಿ 170 ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ 30ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ 170 ಮಳಿಗೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 30 ಮಳಿಗೆಗಳ ವರ್ತಕರು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲ ವರ್ತಕರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರ್ತಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯವೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಓರ್ವ ವರ್ತಕರಿದ್ದರೆ, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. 11 ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. 7 ಮಂದಿ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ: ಮಳಿಗೆಗಳ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಶೇ.30% ರಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದರು. ವರ್ತಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ದೂರಿದರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸೋರುತ್ತವೆ. ಒಳಗಿರುವ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೀಗ ಜಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡೆವು; ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 365 ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸದವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ 170 ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ವರ್ತಕರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೀಗ ಜಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 24 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದವರ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. 60 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 30 ಮಳಿಗೆಗಳ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 30 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
