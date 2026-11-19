ನೂತನ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್.ಹಿತೇಂದ್ರ
ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ರಾಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಹಿತೇಂದ್ರ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 7:08 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 7:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಬಿಎ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನೂತನ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಐದು ಕಮೀಷನರೇಟ್ ಗಳ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್.ಹಿತೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪೀಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ವಾಯುವ್ಯ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಹಳೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಸಂಜಯ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಗಂಗಮ್ಮನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗೆ ರಾಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಹಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಭವವಿದೆ ಎಂದು ಹಿತೇಂದ್ರ ನಿನ್ನೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ, ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ: ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.