ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಷಷ್ಠಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ರಕ್ತ, ಮೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಪಣೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಳಿರಕ್ತ ಎರೆದು, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
Published : November 27, 2025 at 9:11 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 9:46 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಷಷ್ಠಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರೆದು ನಾಗಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಳಿರಕ್ತ ಎರೆದು, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತದ ಮುಂದೆ ಕೋಳಿ ಕುಯ್ದು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಎರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ನಾಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾವುಗಳು ತಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ತಲೆ ತಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಷಷ್ಠಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ, ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬಹುಶಃ ಹುತ್ತದ ಒಳಗಿರುವ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿಯ ತಲೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾದರೂ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ವಿಚಾರವಂತರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲಿಂದಲೂ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು, ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಷಷ್ಠಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಭಕ್ತರಾದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೋಳಿ ಒಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗಲಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
