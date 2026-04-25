ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ: ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ಸುಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯ

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

NWKRTC buses available for hire
ಬಸ್ಸುಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 6:31 PM IST

1 Min Read
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೀಕ್ ಸೀಜನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್. ರಾಮನಗೌಡರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, 503 ಬಸ್ಸುಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1.80 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರಾಸರಿ 1.10 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 70 ಸಾವಿರ ಪುರುಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ 1.80 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಜನರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮದುವೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವಾಸ, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇಗದೂತ ಸಾರಿಗೆ, ರಾಜಹಂಸ, ಸ್ಲೀಪರ್, ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ ವೋಲ್ವೊ ಎಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: ಆಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿ.ಬಿ.ಟಿ. ಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ, ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಬಸ್ ಡಿಪೋಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ ರನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : 7760991674/ 7760991677/ 7760991678
ನವಲಗುಂದ: 9663299001 ಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ: 7795839820 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

