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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹೆಡ್​ಲೈಟ್; ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಚಾಲಕ!

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್​ನ ಹೆಡ್​ಲೈಟ್ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್​ ಟಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲೇ ಚಾಲಕ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಸಂಶಿ ಗುಡಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

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ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಚಾಲಕ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 4:04 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಯವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್​ನ ಹೆಡಲೈಟ್ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿಗೇರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ವಸ್ತಿ ಬಸ್ಸಿನ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಚಾಲಕ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಊರು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಶಿ - ಗುಡಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:05ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಗುಡಗೇರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 9:20ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಬಸ್, ಸಂಶಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಹೆಡ್‌ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗದೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಆರಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಸಂಶಿಯಿಂದ ಗುಡಗೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕನ್ನುಆನ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಆಸರೆಯಲ್ಲೇ ಚಾಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗುಡಗೇರಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಗೇರಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಆಸರೆಯಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಚಾಲಕ (ETV Bharat)

ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಸ್ ನೀಡಿ: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಪೋದಿಂದ ಹೊರ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶಿಯಿಂದ ಬರಲು ಸಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯಿತು. 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಬರಲು ಇಷ್ಟು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಮೋಹನ್ ಬೂದಹಾಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಬಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಊರು ತಲುಪಿಸಿದ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್.ರಾಮನಗೌಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಡಿ ಎಂ ಪ್ರಿಯಾಂಗಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಿಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇಲಾಖಾ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ/ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಲೋಪ‌ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಕೆಕೆಆರ್​ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ನ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಾಲಕ ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್​ಟಿಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.

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DHARAWAD
NWKRTC
PASSENGERS MOBILE TORCH
HUBBALLI
NWKRTC BUS HEADLIGHTS

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