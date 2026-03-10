ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸತ್ತ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ರೈತರು

ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸತ್ತ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ರೈತರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 10:31 PM IST

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ 12 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ‌. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆ 6 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 18 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅಸುನೀಗಿದಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಸೂರು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 6 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಅಸುನೀಗಿವೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಙತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿದ್ದು 12 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು.

ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 12 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದವು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ತಿಂದಿದ್ದ 12 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬಳಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು.

ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾವು ಕಂಡು ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗಿದ ಮಾಲೀಕ: ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಬೀದಿಗೆ‌ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ‌ ಮಾಸುವ‌ ಮುನ್ನವೇ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆ 6 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ರೈತ ರಾಮಪ್ಪ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 6 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇವಾಗಿವೆ.

ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಂತೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ‌ ದೂಡಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ‌ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ಬಯಲು: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ‌ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್ಮೆ ಮೃತದೇಹಗಳಿಂದ ಕೆಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

