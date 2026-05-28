ರಾಯಚೂರು: ಎನ್ಟಿಆರ್ 103ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ 103ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : May 28, 2026 at 5:40 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ತೆಲುಗಿನ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ. ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮಾರಾವ್ (ಎನ್ಟಿಆರ್) ಅವರ 103ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಖಂಡ ಭೂಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಕ್ಕಂಟಿ ಸುರೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ವನಸಿರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಗಾಂಧೀನಗರ ಶಿವಾಲಯದಿಂದ ಗೋರೆಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಾಲು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿವಾಲಯದ ಬಳಿ ‘ಪಂಚವಟಿ’ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹಸಿರು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಠೀರವ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಭಾಜಪಾ ನಾಯಕ ಕೆ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಂತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ಸೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅಖಂಡ ಭೂಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಕ್ಕಂಟಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ನಾಡೇಗೌಡ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಚೆನ್ನನಗೌಡ, ಡಾ. ಶರಣಬಸವ ದೇವಿರೆಡ್ಡಿ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವನಗೌಡ ಅಳ್ಳೀಪುರ, ಕಮ್ಮವರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೂರುಗುಪಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ, ತಾಲೂರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಅಮರೇಗೌಡ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಾಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ : ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ 103ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತೆಲುಗು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅವರದ್ದು ಅಮರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
