ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ ವಿರುದ್ದ NSUI ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಧ್ವಂಸ: ಕುಲಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ವಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : April 29, 2026 at 8:22 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ವಿವಿಯ ವಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ಧರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ) ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ವಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿತು.
5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ 1, 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಗೌರವಧನ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸದೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿನ್ಯುಯೆನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟದಿಂದಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಪಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಶರತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ಘೇರಾವ್ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಏನೂ ಅಂತ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಕೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಏನೂ ತಿಳಿಸದೆ ಬಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಪಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.
ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯ ಹಂಗಾಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಗೆ ಯಾರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ವಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀಡಿದ ಎರಡು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಯು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಮೇ 5-6ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ 264 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ತಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 1,3 ಮತ್ತು 5 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
