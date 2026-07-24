ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್: ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕ ಆತಂಕ, ಬಳಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ
ಗುರುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
Published : July 24, 2026 at 11:20 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಕೆಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಇದು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಆದರೆ ಇದು ನೈಜ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಎನ್ಎಸ್ಜಿ) ನಡೆಸಿದ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ (ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಎಂಬುದು ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹೇಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ Vs ಬ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್: ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಮಾಂಡೊಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು, ಶಂಕಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು, ಒಳನುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಂಧಿತರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NMPA), ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎನ್ಎಸ್ಜಿಯ 'ರೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್' ಉಗ್ರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, 'ಬ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್' ಕಮಾಂಡೊಗಳು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಭದ್ರತಾ ಅಭ್ಯಾಸ: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಹಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗೊಂಡರೂ, ನಂತರ ಇದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಭದ್ರತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
ಇಂತಹ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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