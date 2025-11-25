ETV Bharat / state

ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬಹುದು, ಕಾದುನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ: ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್

ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 1:46 PM IST

ಮಂಡ್ಯ : ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡೂ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ, ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬಹುದು, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಿಎಂ ಕೂಗಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಉಚಿತ, ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಸೆಂಬರ್​​ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ನೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಗುದ್ದಾಟ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ. ಒಳಗೆ ಏನು ಗುದ್ದಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರೋದು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಪಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆಯೇ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಫರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವಳು ನಾನು. ಸ್ಥಾನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮೋದಿ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅವರ ಲೀಡರ್​​ಶಿಪ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದು ನಾನು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗುವ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನ, ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲಾಭಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಲಾಭಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಅಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2028ಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಸಂಸದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಸದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕರೆ ತರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

