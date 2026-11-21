2027 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ರಜಾದಿನಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ: 18 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ, 19 ಪರಿಮಿತ ರಜೆ
2027 Calendar Year Holidays List: ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ, ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ.
Published : November 21, 2026 at 10:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2027 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ 19 ಪರಿಮಿತ ರಜಾ ದಿನಗಳಿವೆ.
ಈ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಬರುವ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ (18.04.2007), ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ (09.05.2027), ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಈದ್-ಮಿಲಾದ್ (15.08.2027) ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ದಶಮಿ (10.10.2027) ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುವ ಮಹಾನವಮಿ/ಆಯುಧಪೂಜೆ (09.10.2027) ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ (25.12.2027) ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ.
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಹಬ್ಬಗಳು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ರಜೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
3.09.2027 (ಶುಕ್ರವಾರ) ಕೈಲ್ ಮೂಹೂರ್ತ, 18.10.2027 (ಸೋಮವಾರ)ರ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು 13.12.2027 (ಸೋಮವಾರ) ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎರಡು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ 2027ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 19 ಪರಿಮಿತ ರಜೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
15.01.2027- ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
26.01.2027- ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ
06.03.2027- ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ
10.03.2027- ಕುತುಬ್-ಎ-ರಂಜಾನ್
26.03.2027- ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ
07.04.2027- ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ
14.04.2027- ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ
01.05.2027- ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ
17.05.2027- ಬಕ್ರೀದ್
16.06.2027- ಮೊಹರಂ ಕಡೆ ದಿನ
04.09.2027- ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ವ್ರತ
29.09.2027- ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ
02.10.2027- ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
15.10.2027- ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ
28.10.2027- ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
30.10.2027- ದೀಪಾವಳಿ
01.11.2027- ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
16.11.2027- ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ
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