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ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೆ ನದಿಗೆ ಬಿಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೆ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Minister Ramalinga Reddy
ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2026 at 9:31 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೇ ಮೋರಿಗೆ ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ಅಂತವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನದಿಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡದ ನೀರನ್ನು ಮೋರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ನದಿಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

1,147 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2,835 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ನೀರು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕೊಳಚೆ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2,580 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 1,215 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 1,100 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಎನ್‌ಜಿಟಿಗೆ ದೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ (ಎನ್‌ಜಿಟಿ) ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎನ್‌ಜಿಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 1,147 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 51 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಳು ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 413 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 17 ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2028ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ 9 STPಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 148 MLDನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2029ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ 9 STPಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 535 MLDನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

25% STP ಮಾತ್ರ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ಈ ಸಂಬಂಧ BWSSB ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ STPಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಪ್ರಾಧೀಕಾರ/KSPCBಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು STPಗಳು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಪ್ರಾಧೀಕಾರ/KSPCBಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ STPಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಮೋರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಡೆಯಬೇಕು. ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೂಕ್ತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಇರುವ ಅಪಾರ್ಟ್​​ಮೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ STP ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ‌‌. ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನೋಟಿಸ್: ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ತಾವೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

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MINISTER RAMALINGA REDDY

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