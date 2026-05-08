ಜೂ.14-24ರೊಳಗೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ

ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ ಜೂನ್ 24ರ ಒಳಗೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಂಗ್ರೇಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಂಗ್ರೇಶಿ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 4:39 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ ಜೂನ್ 24ರ ಒಳಗಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಂಗ್ರೇಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಜಿಎಯ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಗ ನಿಗದಿ ಸಂಬಂಧ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.‌ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್. ಸಂಗ್ರೇಶಿ, ಈ ದಿನದ ಸಭೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 34ರ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಮಳೆಗಾಲ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಸೆನ್ಸನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಆಗಬೇಕು. ಜೂನ್ 30 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ನಾವು ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ ಜೂನ್ 24ರ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ ಜೂನ್ 24ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾನೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಇವಿಎಂ ಬಳಸಬೇಕಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಸಹಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕೊಠಡಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹಣ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ, ವಾರ್ ರೂಮ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಸಹಕಾರ ಅನ್ನಬಹುದು. ಜಿಬಿಎ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಗಿಸೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್​ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

