ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹುದ್ದೆಯ ಸಮೇತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 17, 2025 at 8:58 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಡಿಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಿರೋ ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹುದ್ದೆಯ ಸಮೇತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆದು ಐದು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದರು, ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಸ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, "ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದಿವಂಗತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಆಫರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತಾ ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಡಿ ಕೇಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕನಕಪುರ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 200 ಕೋಟಿ ಮಾನಹಾನಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಮುಂದಿವರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
"ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಮನ್ಸ್ ಹೋದರೂ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಕನಕಪುರ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು" ಎಂದರು.
"ಈಗ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ತ್ಯಾಗದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾನಹಾನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
