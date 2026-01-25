ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದೇ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಸಭೆ: ಶಾಸಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : January 25, 2026 at 9:31 AM IST
ಹಾವೇರಿ : ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಸಭೆ ನಂತರ ಇದೇ 26 ರಂದು(ಸೋಮವಾರ) ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ರೈತರು ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ಸಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಾಧೀಶರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿರಸಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ : ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 11 ರಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು, ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಜನರಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಸವಣೂರು ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ್ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,'ನಾನು ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡು ಸಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲು ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೇ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.
'ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದರೂ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ : ಈ ಭಾಗದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರದು. ಇದೇ 26 ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಸಂಘ ಕರೆದಿರುವ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ರೈತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದರೂ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕರೆದಿರುವ ರೈತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವರದಾ ಬೇಡ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಿಸರ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೀರು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೀರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮುಗಿಲುನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸಿರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಟರೇ' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಮಗೂ ಸಹ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶ ಸಹ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಇದೇ 26 ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 'ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ನೀರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 10 ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ವರದಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗುವಂತದಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ರೈತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಯೋಜನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಸಾಧಕ- ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಇದೇ 26 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹೊಸ ಡಿಪಿಆರ್ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ನೀರು ಬೇಕೆ ಬೇಕು' ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ನೀರಲಗಿ ಹೇಳಿದರು.
