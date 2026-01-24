ETV Bharat / state

ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಚಾಲನೆ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಗೆ ಬಿಎನ್​ಎಸ್ ಅಡಿ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 9:30 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಷಾರಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಡೆಸಿಬಲ್​ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದ ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ಸೈಲೆನ್ಸರ್​ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ ನಗರದ ಬಿ ಆರ್‌ ಚಿರಂತನ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಚಾಲನೆಗೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆವರೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಶೋರೂಂ​ ವತಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 14ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 13 ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರುಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದವು. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರದ ಸಮೀಪ ವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್​‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕಾರು ಕೊನೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಕಾರುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 200 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕಾಗಿ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ, ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗ ಚಾಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿವೆ. ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ವಿಚಾರವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವೀಸ್‌) ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರಿಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್‌ ಹೋಗಿ. ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ ಅಡಿ ಇಂಥ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ನೋಡಿದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪೀಠವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್​​ಗೆ ‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರಬಹುದು. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಶುಲ್ಕ 1.05 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂಥ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸನಾತನ ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಆರ್‌ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

