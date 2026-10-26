ಹಾವೇರಿ: ಆರಂಭವಾಗದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ!
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯಲು ಬಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 5:49 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಡುವಿನ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ತೂರಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡುತ್ತವೆ. ಮಾಲೀಕರು ತೋರಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಟನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವರ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯಲು ಬಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾದುಕುಳಿತಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಹ ಹಣವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಟ್ರ್ಕ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಕ್ಕಿರುವ ಅಡೆ- ತಡೆಗಳೇನು: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ರೈತರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ರೈತರು ನವಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಕವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ತೂಕ ಮಾಡಲು ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಕೆಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದೇ 26 ರಂದು ಸಹ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಹಕಾರಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರ ನಡುವೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಬಾಬುರಾವ್, ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 10 ಜನರಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕುಳಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ತಮಸಿಂಗ್, ನಾವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ, ಉಪಹಾರ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬರಿ ಕರ್ಚು ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಬೈಲಹೊಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಚಳಿ ಎನ್ನದೆ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
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